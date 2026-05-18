「高いスキルはあるのに、泥臭いアナログな手法に固執して新しいことを学ぼうとしない」 「情報を独占して自らのポジションを守ろうとする姿に、正直、退場してほしいとすら感じてしまう」 成長意欲の高い若手リーダーにとって、組織の変革を阻むように見えるベテラン社員の存在は、大きなストレスの種になりがちです。IT企業で順調にキャリアを積み、次なるステップとして「年上の部下」を持つ可能性に直面している30