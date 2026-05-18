「高いスキルはあるのに、泥臭いアナログな手法に固執して新しいことを学ぼうとしない」

「情報を独占して自らのポジションを守ろうとする姿に、正直、退場してほしいとすら感じてしまう」

成長意欲の高い若手リーダーにとって、組織の変革を阻むように見えるベテラン社員の存在は、大きなストレスの種になりがちです。IT企業で順調にキャリアを積み、次なるステップとして「年上の部下」を持つ可能性に直面している30代前半の男性から寄せられた、マネジメントの極意に関する悩みです。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

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相談内容 30代前半／男性

IT企業で営業を4年、総務を4年、これまで4社を経験してきました。

現在、営業に近い職種で働いていますが、職場にいる「昇進を望まないベテラン層」との関わり方に悩んでいます。彼らは高い営業スキルや顧客とのパッションに根ざした信頼関係という武器を持つ一方で、マネジメントの責任からは距離を置いているように見えます。 私自身、マネジメント経験を通じて「人に伝える技術」や「チームでミッションを完遂する思考」を学び、それが今の仕事に非常に活きていると感じるからこそ、彼らがそのノウハウを組織に還元せず、自分の得意領域（飲み会などのアナログな関係構築）に固執し、システム学習やアンラーニングを拒む姿勢に疑問を感じてしまいます。 特に課題だと感じるのは「情報の抱え込み」です。変化の激しい組織の中で、情報を独占することで自らのポジションを守ろうとしているようにも見え、進捗報告やナレッジ共有が滞ることに歯がゆさを感じます。 今は同僚ですが、今後、自分より社歴の長い「年上の部下」を持つことになった際、彼らのプライドを尊重しつつ、どうすれば情報の開示を促し、組織全体の資産として彼らの武器を活かしてもらえるのか。彼らの「諦め」や「焦り」を「貢献意欲」に変えるためのマネジメントの極意を知りたいです。 正直な感情としてはそういった腰掛け社員には退場してもらいたい気持ちがあります。坂井さんのアドバイスをいただきたいです。

「情報を出さない」裏にある恐怖を取り除く

ベテラン社員が情報を共有したがらない背景には、「自分のノウハウを渡してしまったら、居場所がなくなるのではないか」という強い恐怖が隠れている場合があります。また、新しいシステム学習やアンラーニングに対する心理的なハードルも影響しているかもしれません。

坂井さんは、マネージャーとして接する際に「相手の強みに対する圧倒的なリスペクト」を示すことが重要だと指摘します。人は自分の価値を正しく理解してくれる人を信頼するものです。「あなたの顧客との信頼関係は組織の財産です」と明確に伝え、専門性に対して「教えてください」と教えを請う姿勢を見せることで、まずは心理的な安全性を確保しましょう。

情報を可視化してもらう際は、「役割を失うのではなく、空いた時間で別の専門性を掛け合わせ、さらに市場価値を高めてほしい」と、次のステップを具体的に提示することが、彼らの意欲を再点火させる鍵となると坂井さんは言います。

「自己決定理論」で貢献意欲を引き出す

ベテラン社員の自発的な貢献を引き出すために、坂井さんは心理学の「自己決定理論」を活用することをすすめます。以下の3つの欲求を刺激するコミュニケーションを意識してみましょう。

自律性：「A案とB案、どちらがよいと思いますか？」と、やり方の決定権を相手に委ねる 有能性： 「やはりこの領域は〇〇さんがいないと困ります。助かりました」と、能力を認めるフィードバックを贈る 関係性：「〇〇さんのおかげで、チームのみんなが喜んでいます」と、組織への貢献と他者との繋がりを可視化する

これらを積み重ねることで、頑なだったベテラン社員の姿勢を「組織への貢献」へとスライドさせることを坂井さんは提案します。

まとめ

✅相手の強みを徹底的に承認し、「教えてもらう」謙虚な姿勢を持つ

✅情報の開示が「居場所を失うこと」ではないと保証し、新しいスキルの掛け算を提案する

✅自律性・有能性・関係性の3つの欲求を刺激し、自発的な行動を促す仕組みを作る

坂井さんは、自分と価値観が異なる人や年上の部下をマネジメントする経験こそが、リーダーとしての引き出しを最も増やしてくれる「貴重な機会」であると語りました。今は「退場してほしい」と感じるほどの葛藤があっても、その試行錯誤こそが将来、相談者の大きな武器になるはずと締めくくりました。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太