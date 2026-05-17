毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。5月17日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、とにかく明るい安村、井口浩之（ウエストランド）、大津広次（きつね）、脇田（シシガシラ）、お抹茶、きしたかの、蓮見翔（ダウ90000）、石田ニコル、加藤史帆を迎えて「マリオテニス フィーバー