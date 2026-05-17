タカ50歳の誕生日をサンバで祝福！？加藤史帆と「マリオテニス フィーバー」をプレイ：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
5月17日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、とにかく明るい安村、井口浩之（ウエストランド）、大津広次（きつね）、脇田（シシガシラ）、お抹茶、きしたかの、蓮見翔（ダウ90000）、石田ニコル、加藤史帆を迎えて「マリオテニス フィーバー」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】タカ50歳の誕生日をサンバで祝福！？加藤史帆と「マリオテニス フィーバー」をプレイ
矢作、久保田、井口、加藤と一緒に港区・大門からスタート！ 東京出身ながら、大門に来たのは「ほぼ初めて」と加藤。寺好きの有吉は、「増上寺とかあるじゃん」と魅力をアピールします。
今回は、中華の名店「味芳斎」でランチをいただきます。創業60年以上、多くの芸能人が足繁く通う人気店。
「有吉クイズ」などを担当する構成作家・矢野了平が“記憶を飛ばすほどうまいグルメ！”と絶賛していたそうで、みんな興味津々！ 早速、トシがお料理をお願いすると…
突然、サンバの衣装に身を包んだ女性が登場！
「こういうサービスなの？」と驚くタカに、「お誕生日おめでとうございま〜す！」と声をかけたのは、タカ軍団の脇田とお抹茶！ 4月3日に50歳の誕生日を迎えたタカを、全員で祝福します。
ノリノリのサンバ隊の中には、タカ軍団・とにかく明るい安村の姿も！ タカは「なんだよ！」とツッコみながらも、うれしそうに笑顔を見せます。
よく見ると、細木数子先生の姿も？
みんなでいただくのは、スパイシーな「麻婆豆腐」。加藤は「おいしい！ ギリギリ記憶はまだ飛んでないです」と、矢野のエピソードを踏まえた食リポを披露します。
そんな中、「なんで井口のだけ色が違うの？」と気づいた有吉。「ごめんなさい、ちょっと辛いのが…」と、どうにか逃れようとする井口でしたが、矢作の麻婆豆腐を一口もらうことに。
みんなから「大丈夫」「優しい味」と勧められますが、その結果は…ぜひTVerで！
ここで、コンビ結成から30年以上、今も活躍が止まらないタカアンドトシの活動を改めて紹介。昨年は劇場で230回漫才をこなし、今年もすでに50ステージ超えというトシに、「プロレスラーじゃん」と有吉（笑）。
今後の目標として、トシは「ゲームマスター」、タカは「マッチョになりたい」と宣言。
有吉は「なんでもできる。50歳は若い！」と激励し、54歳の矢作は「ホント戻りたい…50に」と切望します（笑）。
タカはこの番組で「僕のマッチョ計画を企画してほしい！」とおねだり。有吉も「やろうよ！ 見たい見たい！」と、1年後のタカのマッチョ化に期待を寄せます。
今回は、タカの誕生日を記念して「タカ＆脇田 芸能界最強ダブルスへの道」を開催。
芸能界最強ダブルスの称号を目指し、「マリオテニス フィーバー」でゲーム好き芸能人ペアと7番勝負を展開します。
トシとペアを組むのは、番組初登場の蓮見翔（ダウ90000）！
激戦必至！ 勝負の行方は！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
5月17日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、とにかく明るい安村、井口浩之（ウエストランド）、大津広次（きつね）、脇田（シシガシラ）、お抹茶、きしたかの、蓮見翔（ダウ90000）、石田ニコル、加藤史帆を迎えて「マリオテニス フィーバー」をプレイ！
【動画】タカ50歳の誕生日をサンバで祝福！？加藤史帆と「マリオテニス フィーバー」をプレイ
矢作、久保田、井口、加藤と一緒に港区・大門からスタート！ 東京出身ながら、大門に来たのは「ほぼ初めて」と加藤。寺好きの有吉は、「増上寺とかあるじゃん」と魅力をアピールします。
今回は、中華の名店「味芳斎」でランチをいただきます。創業60年以上、多くの芸能人が足繁く通う人気店。
「有吉クイズ」などを担当する構成作家・矢野了平が“記憶を飛ばすほどうまいグルメ！”と絶賛していたそうで、みんな興味津々！ 早速、トシがお料理をお願いすると…
突然、サンバの衣装に身を包んだ女性が登場！
「こういうサービスなの？」と驚くタカに、「お誕生日おめでとうございま〜す！」と声をかけたのは、タカ軍団の脇田とお抹茶！ 4月3日に50歳の誕生日を迎えたタカを、全員で祝福します。
ノリノリのサンバ隊の中には、タカ軍団・とにかく明るい安村の姿も！ タカは「なんだよ！」とツッコみながらも、うれしそうに笑顔を見せます。
よく見ると、細木数子先生の姿も？
みんなでいただくのは、スパイシーな「麻婆豆腐」。加藤は「おいしい！ ギリギリ記憶はまだ飛んでないです」と、矢野のエピソードを踏まえた食リポを披露します。
そんな中、「なんで井口のだけ色が違うの？」と気づいた有吉。「ごめんなさい、ちょっと辛いのが…」と、どうにか逃れようとする井口でしたが、矢作の麻婆豆腐を一口もらうことに。
みんなから「大丈夫」「優しい味」と勧められますが、その結果は…ぜひTVerで！
ここで、コンビ結成から30年以上、今も活躍が止まらないタカアンドトシの活動を改めて紹介。昨年は劇場で230回漫才をこなし、今年もすでに50ステージ超えというトシに、「プロレスラーじゃん」と有吉（笑）。
今後の目標として、トシは「ゲームマスター」、タカは「マッチョになりたい」と宣言。
有吉は「なんでもできる。50歳は若い！」と激励し、54歳の矢作は「ホント戻りたい…50に」と切望します（笑）。
タカはこの番組で「僕のマッチョ計画を企画してほしい！」とおねだり。有吉も「やろうよ！ 見たい見たい！」と、1年後のタカのマッチョ化に期待を寄せます。
今回は、タカの誕生日を記念して「タカ＆脇田 芸能界最強ダブルスへの道」を開催。
芸能界最強ダブルスの称号を目指し、「マリオテニス フィーバー」でゲーム好き芸能人ペアと7番勝負を展開します。
トシとペアを組むのは、番組初登場の蓮見翔（ダウ90000）！
激戦必至！ 勝負の行方は！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！