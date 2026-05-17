【モデルプレス＝2026/05/17】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の公式X（旧Twitter）が、5月16日に更新された。八村倫太郎の黒髪姿が話題を呼んでいる。【写真】「ＧＩＦＴ」オレンジ髪話題のイケメン「ビジュ良すぎ」印象ガラリの黒髪姿◆八村倫太郎、印象ガラリの黒髪ショット公開同アカウントは「TBS『＃王様のブランチ』 ありがとうございました！」とつづり、同日放送されたTBS系情報バラエティ番組「王様のブ