日曜劇場「ＧＩＦＴ」出演話題・八村倫太郎、黒髪イメチェンで印象ガラリ「一瞬誰だか分からなかった」「やっぱり最強」
【モデルプレス＝2026/05/17】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の公式X（旧Twitter）が、5月16日に更新された。八村倫太郎の黒髪姿が話題を呼んでいる。
【写真】「ＧＩＦＴ」オレンジ髪話題のイケメン「ビジュ良すぎ」印象ガラリの黒髪姿
同アカウントは「TBS『＃王様のブランチ』 ありがとうございました！」とつづり、同日放送されたTBS系情報バラエティ番組「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に出演した八村のオフショットを投稿。現在放送中のTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）で、八村が演じる中山好太郎は鮮やかなオレンジ色の丸刈り頭がトレードマークだが、今回の投稿では黒髪にヘアチェンジした姿を披露している。八村はブルーのシャツにネクタイを合わせた爽やかな装いで、番組セットを背景に笑顔を見せている。
この投稿は「オレンジも良かったけど、黒髪はやっぱり最強」「びっくりした」「黒髪おかえりなさい」「次はどんな髪色になるのか楽しみ」「一瞬誰だか分からなかった」「ビジュ良すぎて画面直視できません」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】「ＧＩＦＴ」オレンジ髪話題のイケメン「ビジュ良すぎ」印象ガラリの黒髪姿
◆八村倫太郎、印象ガラリの黒髪ショット公開
同アカウントは「TBS『＃王様のブランチ』 ありがとうございました！」とつづり、同日放送されたTBS系情報バラエティ番組「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に出演した八村のオフショットを投稿。現在放送中のTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）で、八村が演じる中山好太郎は鮮やかなオレンジ色の丸刈り頭がトレードマークだが、今回の投稿では黒髪にヘアチェンジした姿を披露している。八村はブルーのシャツにネクタイを合わせた爽やかな装いで、番組セットを背景に笑顔を見せている。
◆八村倫太郎の黒髪ショットに反響
この投稿は「オレンジも良かったけど、黒髪はやっぱり最強」「びっくりした」「黒髪おかえりなさい」「次はどんな髪色になるのか楽しみ」「一瞬誰だか分からなかった」「ビジュ良すぎて画面直視できません」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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