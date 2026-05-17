日本テレビの長寿演芸番組「笑点」が15日に放送から60周年を迎えた。これを記念し、17日の放送回では、やはり今年60周年を迎えるウルトラマンシリーズとの“60周年コラボ”として、ウルトラマンとカネゴンが大喜利コーナーに出演する。 【写真】さすが笑点！こんなコラボ見たことない！ 番組公式Xが16日、「5月17日(日)放送『笑点』×ウルトラマンシリーズ60周年コラボ大喜利コーナー