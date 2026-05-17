五街道の起点からはじまり、今では国道7路線の起点となっている日本橋の美味巡りを始めましょう。再開発が進み街の雰囲気が変わり始める中、何百年と続く老舗は移転をし、新たな展開を見せています。ほかにも、街に溶け込む立ち飲み店までチェック。食べるだけでなく歴史や文化にも触れられる。そんなお店を集めました。散歩がてら”粋“な味を楽しんでみませんか。最高級の海苔が至極の具材とともに口に溶け出す『手巻きYAMAMOTO