五街道の起点からはじまり、今では国道7路線の起点となっている日本橋の美味巡りを始めましょう。再開発が進み街の雰囲気が変わり始める中、何百年と続く老舗は移転をし、新たな展開を見せています。ほかにも、街に溶け込む立ち飲み店までチェック。食べるだけでなく歴史や文化にも触れられる。そんなお店を集めました。散歩がてら”粋“な味を楽しんでみませんか。

最高級の海苔が至極の具材とともに口に溶け出す『手巻きYAMAMOTO』＠日本橋

主役は海苔である。こちらは創業177年になる老舗『山本海苔店』が本店の一時移転に際して始めた初の飲食事業だ。そこにあるのは「本当においしい海苔を味わっていただきたい」という思い。

焼きたての海苔を使った手巻きを楽しめる2種のセットを用意している。使用するのは、同社の看板商品である極上海苔「梅の花」。若い芽を早い段階で摘み採る「一番摘み」の海苔で、柔らかく、口どけがいいのが特長だ。

海苔はカウンターの目の前で焼かれ、下に炭を仕込んだ海苔箱で温められたまま提供。蓋を開け、手にした瞬間、何ともいい香りがふわりと広がる。

日本橋1000年手巻き3630円

『手巻きYAMAMOTO』日本橋1000年手巻き 3630円 『日本橋ゆかり』3代目、野永喜三夫氏監修。協力店の創業年の合計が1000年を超え、本マグロの中トロと赤身、牛そぼろのさくら煮など老舗の味が

メニューの「日本橋1000年手巻き」は和食の名店『日本橋ゆかり』の、「YAMAMOTO手巻き」が大塚の名店『おにぎりぼんご』の監修。

パリパリの海苔はふっくら炊かれたご飯をのせた瞬間、溶け出すような塩梅。それを至極の具材とともに口に運ぶ。うーんこのシアワセ、ぜひ体感を。

『手巻きYAMAMOTO』

［店名］『手巻きYAMAMOTO』

［住所］東京都中央区日本橋室町1-8-3室町NSビル1階

［電話］03-3241-0290

［営業時間］11時〜18時

［休日］無休（年始を除く）

［交通］地下鉄半蔵門線ほか三越前駅B6出口から徒歩すぐ

140余年続く粋な味を肩肘張らずに味わう『吉野鮨本店』（※吉の字は本来、土に口）＠日本橋

趣のある引き戸をガラガラとやって暖簾をくぐると、左手に1枚板のカウンター。落ち着いた老舗らしい空気感がいい。明治12年、屋台から始めたというお店だ。とはいえ、臆する必要はない。

「好きなものを、好きな順番で、好きなだけ食べていただきたい」とは五代目の吉野正敏さんだ。

お客さんもまた肩の力を抜いて楽しんでいるのがいい。リズミカルに粋な手つきで握られ、煮切り醤油をひとはけされて供されるお寿司は、ポンと口に放り込むのにほどよく、タネの厚みも絶好のバランス。

にぎりずし4400円

『吉野鮨本店』にぎりずし 4400円 『吉野鮨本店』はトロを最初に握ったお店としても知られている。こちらは昼のにぎり11貫（8貫からあり）

「シャリと女房は変えるな」と先代からよく言われたという、赤酢と塩だけのシャリがさっぱりしつつ、魚の甘みを引き出している。白身の熟れた旨み、トロと酢飯のとろけ具合、ふっくら香ばしくほどける穴子。薄焼きの玉子の甘さがまた絶妙なバランス。

さて、次は何を握ってもらおうか。

『吉野鮨本店』五代目 吉野正敏さん

五代目：吉野正敏さん（※吉の字は本来、土に口）「自由に楽しんでもらえる部分を大事にしています」

『吉野鮨本店』

［店名］『吉野鮨本店』

［住所］東京都中央区日本橋3-8-11

［電話］03-3274-3001

［営業時間］11時〜14時（13時半LO）、16時半〜21時半（21時LO）※土曜は昼のみ

［休日］日・祝

［交通］地下鉄銀座線ほか日本橋駅B1出口から徒歩2分

真っ黒シミシミの「東京おでん」は奥深い味わい『日本橋 お多幸（たこう）本店』＠日本橋

お多幸といえば、真っ黒な濃口醤油のツユが特徴の「東京おでん」。カウンターに陣取れば、四角いおでん鍋にさまざまなタネがクツクツしているのが壮観だ。

創業は大正12年。継ぎ足し続けられたそのツユは、素材の旨みが溶け込んで、大量に仕込むからこそ、さらにその積み重ねでどんどん旨くなっていくのだという。

盛り込み（おまかせ）で頼めば、大根をはじめどの種にも旨さがシミシミだ。厳選されたおでん種もいい。日本橋『神茂』のはんぺんはふんわり白くて味わい深く、人形町『二葉』の昔ながらの豆腐もいい。おっと名物のとまとのおでんも忘れずにいきたいところ。

盛り込み（おまかせ）中皿8品2700円、じゃがいも530円、とまと630円

『日本橋 お多幸（たこう）本店』（手前から時計回りに）盛り込み（おまかせ）中皿8品 2700円、じゃがいも 530円、とまと 630円 弾力豊かなとり団子やピリ辛の紅しょうが天、『大原本店』のしらたきも旨し。はんぺんは本当にふわっふわだ。盛り込みは4品、12品もあり。熱々で供される

やっぱぬる燗ですかね。そしてお昼の定食でも食せる人気の「とうめし」だ。茶飯の上に、おでんのツユをたっぶり含んだ豆腐がのったご飯だが、のど通りよく、味わい深く、何とも箸が進むのだ。ぜひ。

『日本橋 お多幸（たこう）本店』マネージャー 山崎裕昭さん

マネージャー：山崎裕昭さん「毎月2種類くらい季節のおでんダネも用意しています」（※崎の字は本来、たつさき）

『日本橋 お多幸（たこう）本店』

［店名］『日本橋 お多幸（たこう）本店』

［住所］東京都中央区日本橋2-2-3

［電話］03-3243-8282

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜22時半（フード21時半LO、ドリンク22時LO）、土・祝：16時〜22時

［休日］日

［交通］地下鉄銀座線ほかB5出口から徒歩1分

舌もお腹も心も満たされるあったかいおいしさ！『創作料理ジジ＆ババ』＠日本橋

来年で50年を迎えるというお店は、現店主・駒澤ダンさんの父と母が「じじとばばになっても続けていようね」と名づけてスタート。20年前には息子のダンさんも参加した家族経営だ。

創業当時からの願い「温かみのある料理でお腹いっぱいに楽しんでほしい」のとおり、ワイワイ賑やかに日本橋に集まる人の舌も心も満たし続けている。

じじの出身が山形、ばばの出身が山梨ということで、料理は山形から山形牛、山梨からの自家製ワインなど、直送の厳選素材を活かした洋食が中心。

じじばば風ミートチーズドリア1250円、グラスワイン（じじばばワイン）700円

『創作料理ジジ＆ババ』（手前）じじばば風ミートチーズドリア 1250円 （奥）グラスワイン（じじばばワイン） 700円 ホワイトソース、デミグラス、ミートソース、トマトソースと4種のソースが使われている

で、昔からの人気メニュー「ミートチーズドリア」には肉ゴロゴロのミートソースとたっぷりのチーズ、柔らかく上等な「牛カルパッチョ」など、いずれも手作りの旨さと驚くようなボリュームで顔がほころぶ。

小洒落過ぎず、口の中にたっぷりのおいしさが溢れ出す。そんな時間が待っているぞ。

『創作料理ジジ＆ババ』オーナー 駒澤ダンさん

オーナー：駒澤ダンさん「家庭的でありつつ外食で楽しめる味を大事にしてます」

『創作料理ジジ＆ババ』

［店名］『創作料理ジジ＆ババ』

［住所］東京都中央区日本橋2-2-15・2階

［電話］03-3274-1797

［営業時間］11時〜14時半、17時〜23時半、土・祝：11時半〜14時半、17時〜23時

［休日］日

［交通］地下鉄銀座線ほか日本橋駅B0出口から徒歩1分

百日雛を炭火で焼く串はジューシーで旨み充分！『むろまち鳥や』＠日本橋

こぢんまりとした店内には活気があって、焼き場が見えるカウンターも居心地よし。毎朝店内で捌いて串打ちされるのは、通常より時間をかけて育てられた百日雛だ。じっくり育った分、味も濃く身は柔らかなのが特徴という。それを大ぶりにカットし、備長炭で焼き上げたのがこの店の焼鳥だ。

6本串コース（前菜プレート付き）5280円

『むろまち鳥や』6本串コース（前菜プレート付き） 5280円 ネット予約限定の前菜プレート付きコース。黒毛和牛手毬寿司やレバームースとゴルゴンゾーラなどが揃い人気。前菜なしのコース3500円も

串を口に運べば、確かにいずれもふわっと柔らかくジューシー。それでいて噛み締めると部位ごとにしっかり肉の旨みがやってくる。香ばしく旨み抜群のもも、コリッと食感豊かなつくね、ふわっパツッとしたレバーは甘く、イキのよさが伝わる逸品だ。

繊細な火入れも感じられ、6本串コースにして食べ応えも十分だ。前後の一品や〆メシも揃っている。ちなみに鶏ダシがしっかりと効いてランチでも人気という鶏そばや、鶏そぼろご飯がまた旨し。お腹に余裕があればぜひお試しあれ。

『むろまち鳥や』店長 篠原大智さん

店長：篠原大智さん「ギリギリを攻めた火入れで素材のよさを活かしています」

『むろまち鳥や』

［店名］『むろまち鳥や』

［住所］東京都中央区日本橋本町1-4-1ムロホンビル71階

［電話］03-3241-5288

［営業時間］11時〜13時半LO、17時〜22時（21時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄半蔵門線ほか三越前駅A1出口から徒歩3分

撮影／西崎進也（YAMAMOTO、お多幸本店、むろまち鳥や）、小島昇（吉野鮨本店、ジジ＆ババ）、取材／池田一郎（YAMAMOTO、吉野鮨本店、お多幸本店、ジジ＆ババ、むろまち鳥や）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、日本橋で出合った”粋”な絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】食と文化で歴史に触れられる、日本橋の老舗で食べたい絶品料理（32枚）