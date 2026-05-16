【漫画】本編を読む『隠された家族』（のむ吉：著、小瀬古伸幸：監修/KADOKAWA）は、幸せな結婚生活の裏側にあった夫の秘密をきっかけに、家族の問題と向き合うことになる女性を描いたコミックエッセイである。物語は、夫と穏やかな日常を送っていた主人公・愛美のもとに、義両親の事故の報せが届くところから動き出す。義父の葬儀に現れたのは、これまで一度も聞かされたことのない夫の兄だった。戸惑う愛美をよそに、夫やその