【モデルプレス＝2026/05/16】元SKE48の大場美奈が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。たくさんの離乳食ストックを公開し、反響を呼んでいる。【写真】夫はロッテ投手 元SKE「丁寧で尊敬」離乳食ストック公開◆大場美奈、離乳食の作り置きを公開大場は、容器に詰められた離乳食が卓上にずらりと並んだ写真を投稿。野菜の煮浸しや魚、卵のメニューなどが容器にわけられ所狭しと積み上げられており「とりあえずあとはうど