元SKE48大場美奈、1歳息子のための大量離乳食ストック公開に反響「丁寧で尊敬」「品数が多くて愛情を感じる」
【モデルプレス＝2026/05/16】元SKE48の大場美奈が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。たくさんの離乳食ストックを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夫はロッテ投手 元SKE「丁寧で尊敬」離乳食ストック公開
大場は、容器に詰められた離乳食が卓上にずらりと並んだ写真を投稿。野菜の煮浸しや魚、卵のメニューなどが容器にわけられ所狭しと積み上げられており「とりあえずあとはうどん茹でて軟飯作ればおけ 一昨日作った納豆豆腐ハンバーグあるしレンジで卵焼き作ればおけ」「ビタミンはフルーツでとればおけ」と、実際に食べさせる際の献立も考えている様子。また「毎回自己満すぎるから作り終わると達成感」とユーモラスに締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「作り置きが丁寧で尊敬」「品数が多くて愛情を感じる」「これは達成感ある」「最高のママ」「メニューのバリエーションが豊富で凄い」「さすが手を抜かない」などという反響が寄せられている。
大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】夫はロッテ投手 元SKE「丁寧で尊敬」離乳食ストック公開
◆大場美奈、離乳食の作り置きを公開
大場は、容器に詰められた離乳食が卓上にずらりと並んだ写真を投稿。野菜の煮浸しや魚、卵のメニューなどが容器にわけられ所狭しと積み上げられており「とりあえずあとはうどん茹でて軟飯作ればおけ 一昨日作った納豆豆腐ハンバーグあるしレンジで卵焼き作ればおけ」「ビタミンはフルーツでとればおけ」と、実際に食べさせる際の献立も考えている様子。また「毎回自己満すぎるから作り終わると達成感」とユーモラスに締めくくっている。
◆大場美奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「作り置きが丁寧で尊敬」「品数が多くて愛情を感じる」「これは達成感ある」「最高のママ」「メニューのバリエーションが豊富で凄い」「さすが手を抜かない」などという反響が寄せられている。
大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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