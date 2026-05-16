◇インターリーグカブス 10―5 ホワイトソックス（2026年5月15日アトランタ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が15日（日本時間16日）、同じシカゴに本拠を置くホワイトソックスとの「クロスタウン・クラシック」に「5番・右翼」で先発出場。4打数2安打1打点と活躍し、3連戦の初戦勝利とチームの2連勝に貢献した。14日（同15日）のブレーブス戦まで4試合連続無安打だった鈴木は、初回の第1打席、4回の第2打席はともに見逃し