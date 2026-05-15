宮下遊が、デビュー10周年を記念した完全生産限定BOX『無疆の灯』（むきょうのあかり）を2026年8月3日にリリースする。2016年発表のメジャー作品『紡ぎの樹』から10年。本作は、その歩みを総括しながらも、新たな表現へ踏み出す節目の作品となる。DISC1には『紡ぎの樹』以降に発表されたオリジナル楽曲から本人選曲による13曲を収録。DISC2には“歌ってみた”作品を中心に、新規カバーやCD初収録音源を含む全14曲が並ぶ。いずれも