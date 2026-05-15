宮下遊が、デビュー10周年を記念した完全生産限定BOX『無疆の灯』（むきょうのあかり）を2026年8月3日にリリースする。

2016年発表のメジャー作品『紡ぎの樹』から10年。本作は、その歩みを総括しながらも、新たな表現へ踏み出す節目の作品となる。DISC1には『紡ぎの樹』以降に発表されたオリジナル楽曲から本人選曲による13曲を収録。DISC2には“歌ってみた”作品を中心に、新規カバーやCD初収録音源を含む全14曲が並ぶ。いずれも宮下遊という表現者を語るうえで欠かせない楽曲群だ。

また、“イラストレーター・宮下遊”の軌跡にも焦点を当てている点が本作の大きな特徴。BOXに使用されているキービジュアルをはじめ、全体を通して描き下ろしイラストを多数使用。付属する60Pのイラストブックには、CDやライブ関連で描かれたイラストに加え、ラフや制作過程、未公開イラストも含む内容となり、10年にわたる表現の変遷も楽しめる。

さらに、描き下ろしデザインのTシャツ、過去作品のジャケットアクリルチャーム、フィルム風ステッカー、10周年スペシャルトークCDなど豪華特典も同梱。8月8日には、本人から記念品が直接手渡される「記念特典お渡し会」も開催される。加えて8月8日、8月9日には、フォトスポットや衣装展示、映像放映などを楽しめるミニポップアップも実施予定。こちらは誰でも入場可能となっており、10周年を祝う空間として展開される。

『無疆の灯』は、“歌”と“絵”の両面で活動を続けてきた宮下遊の現在地を凝縮したアニバーサリー作品と言えそうだ。

『無疆の灯』

2026年8月3日発売

完全生産限定10周年記念BOX

2CD｜CD｜イラストブック｜グッズ｜イベント参加権

SCCA-00180 19,800円（税込）（TシャツサイズM）

SCCA-00181 19,800円（税込）（TシャツサイズXL） ■予約期間

2026年5月15日（金）〜6月15日（月）23:59 ■豪華BOX・9大特典

・DISC-1（オリジナルベスト/高音質リマスター盤）

・DISC-2（歌ってみたカバーベスト）

・イラストブック（60P/182mm×257mm）

・オリジナルTシャツ（Mサイズ / XLサイズ）

・ジャケットアクリルチャーム（全12種 / 30mm×30mm / チェーン付き）

・フィルム風ステッカーセット（全7種 / スマホサイズ80mm×50mm）

・10th Anniversary Special Talk CD（ラジオ風）

・イベント参加権（記念特典付き）不参加の方には「おうちで楽しむ特典」（代替特典）を同梱

・豪華10周年記念BOX （W30cm×D20.5cm×H:4.5cm）

※デザインはイメージです。また仕様が変更になる場合がございます。 ■収録予定曲

DISC-1（オリジナルベスト全13曲）

夜の反芻は空白を待つ（作詞：バルーン 作曲：バルーン・宮下遊 編曲：バルーン・宮下遊）

青へ向かう（作詞・作曲：シャノン）

君を論じたい(作詞・作曲：てにをは)

エンドゲエム(作詞・作曲：かいりきベア)

ハチェット（作詞・作曲：Mah）

FREEEZE!!（作詞・作曲：瑛太五月）

麒麟が死ぬ迄（作詞・作曲・編曲：ツミキ）

降伏論（作詞：hotaru 作曲：Tom-H@ck 編曲：KanadeYUK）

パラサイトピアノ（作詞・作曲：SLAVE.V-V-R）

狂おうぜ（作詞・作曲：seeeeecun）

デウスエクスマキナ（作詞・作曲：Somari）

メリッサ（作詞・作曲・編曲：宮下遊）

ithna（作詞・作曲・編曲：宮下遊）

※順不同・収録内容は変更になる場合がございます。 DISC-2（歌ってみたカバーベスト全14曲）

ヲズワルド(作詞・作曲：煮ル果実)

愛して愛して愛して（作詞・作曲：きくお）

ONE OFF MIND（作詞：蜂屋ななし / 作曲：Van de Shop）

忘却日記（作詞・作曲：コウ）

少女レイ（作詞・作曲：みきとP）

ノンブレス・オブリージュ(作詞・作曲：ピノキオピー)

コールボーイ(作詞・作曲：syudou)

熱異常(作詞・作曲：いよわ)

雁首、揃えてご機嫌よう（作詞・作曲・編曲：卯花ロク）

オートファジー（作詞・作曲：柊キライ）

クィホーティ（作詞・作曲：エイハブ）

ブリキノダンス（作詞・作曲：日向電工）[新規Cover]

ラグトレイン（作詞・作曲：稲葉曇）[新規Cover]

人マニア（作詞・作曲：原口沙輔）[新規Cover]

※順不同・収録内容は変更になる場合がございます。