6月に開幕するサッカーW杯の日本代表メンバーが15日に発表され、出水市出身で広島でプレーするJリーガー・大迫敬介選手が初めて選出されました。反応の速さが、武器のゴールキーパー。世界の舞台での活躍が期待されます。（サッカー日本代表・森保一監督）「大迫敬介」6月からアメリカ・カナダ・メキシコの北中米3か国で開催されるサッカーW杯。日本代表メンバ&#