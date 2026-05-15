6月に開幕するサッカーW杯の日本代表メンバーが15日に発表され、出水市出身で広島でプレーするJリーガー・大迫敬介選手が初めて選出されました。反応の速さが、武器のゴールキーパー。世界の舞台での活躍が期待されます。



（サッカー日本代表・森保一監督）

「大迫敬介」





6月からアメリカ・カナダ・メキシコの北中米3か国で開催されるサッカーW杯。日本代表メンバーに選ばれたのは、出水市出身でJ1・サンフレッチェ広島のゴールキーパー大迫敬介選手(26)です。（サンフレッチェ広島・大迫敬介選手）「本気で目指していれば、夢や目標はかなうんだなと。今日、改めて自分の身をもって体験できた。だからこそ、選ばれるだけじゃなく国を背負って結果を出したい」大迫選手は、190センチの長身と反応の速さ、安定したセービングが武器で日本代表では第2ゴールキーパーとして存在感を発揮。初めてサッカーW杯のメンバー入りを果たしました。大迫選手が中学まで所属していたチームの代表は…（大迫選手の恩師・佐渡谷聡さん）「正直、ホッとしているのと、名前が出た時は、本当に涙が出そうだった。とにかくプレーに対しては貪欲で、できないことを常にできるようになるまで続けてた。W杯に選ばれるだけじゃなくて、ぜひ出て、思いっきり活躍してほしい」県出身者のW杯代表入りは、2018年のロシア大会に出場した大迫勇也選手以来です。（大迫 敬介選手）「 鹿児島出身の選手が、W杯に行くというところで、鹿児島のサッカーがまた一つ盛り上がってくれたら嬉しい。地元の方々にもサッカーを通して、勇気や元気を与えられたら嬉しい」サッカーW杯北中米大会は、6月11日に開幕します。