「国を背負って結果を出したい」 鹿児島・出水市出身の大迫敬介選手 6月開幕W杯日本代表に初選出
6月に開幕するサッカーW杯の日本代表メンバーが15日に発表され、出水市出身で広島でプレーするJリーガー・大迫敬介選手が初めて選出されました。反応の速さが、武器のゴールキーパー。世界の舞台での活躍が期待されます。
（サッカー日本代表・森保一監督）
「大迫敬介」
（サンフレッチェ広島・大迫敬介選手）
「本気で目指していれば、夢や目標はかなうんだなと。今日、改めて自分の身をもって体験できた。だからこそ、選ばれるだけじゃなく国を背負って結果を出したい」
大迫選手は、190センチの長身と反応の速さ、安定したセービングが武器で日本代表では第2ゴールキーパーとして存在感を発揮。初めてサッカーW杯のメンバー入りを果たしました。
大迫選手が中学まで所属していたチームの代表は…
（大迫選手の恩師・佐渡谷聡さん）
「正直、ホッとしているのと、名前が出た時は、本当に涙が出そうだった。とにかくプレーに対しては貪欲で、できないことを常にできるようになるまで続けてた。W杯に選ばれるだけじゃなくて、ぜひ出て、思いっきり活躍してほしい」
県出身者のW杯代表入りは、2018年のロシア大会に出場した大迫勇也選手以来です。
（大迫 敬介選手）
「 鹿児島出身の選手が、W杯に行くというところで、鹿児島のサッカーがまた一つ盛り上がってくれたら嬉しい。地元の方々にもサッカーを通して、勇気や元気を与えられたら嬉しい」
サッカーW杯北中米大会は、6月11日に開幕します。