5月14日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）での、総合司会・宮根誠司の“庶民派アピール”が波紋を広げている。「この日の番組では、消費税減税をめぐる議論がかわされていました。そのなかで、宮根さんは突然『あと、やっぱり“ぜいたく税”を導入することを、日本はそろそろ考えたほうがいいかもしれないですよね?』と提案したのです。これに、コメンテーターの丸岡いずみさんが『（宮根自身が）困るんじゃない