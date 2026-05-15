5月14日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）での、総合司会・宮根誠司の“庶民派アピール”が波紋を広げている。

「この日の番組では、消費税減税をめぐる議論がかわされていました。そのなかで、宮根さんは突然『あと、やっぱり“ぜいたく税”を導入することを、日本はそろそろ考えたほうがいいかもしれないですよね?』と提案したのです。

これに、コメンテーターの丸岡いずみさんが『（宮根自身が）困るんじゃないですか?』とツッコむと、彼は『僕はぜいたくしないですから。コンビニで十分なんで』と返していました」（芸能担当記者）

だが、この「コンビニで十分」発言が、議論を巻き起こすことになった。Xでは《コンビニ価格が贅沢だと知らんセレブ宮根》《いやいや、コンビニも今や贅沢だから》など、批判が殺到している。

経済担当記者が語る。

「いまやコンビニは“安く済ませる場所”ではありません。おにぎり1個200円近く、弁当は700円超えも普通。物価高で、スーパーを何軒も回る人すらいる時代です。

そのなかで、年収数億円ともいわれる宮根さんが『コンビニで十分』と言っても、庶民感覚があるとはとられないでしょう。完全に裏目に出てしまいました」

宮根にはこんな“前歴”もある。

「2024年、宮根さんは大谷翔平選手フィーバーにわくメジャーリーグの開幕戦を、韓国で現地観戦した際、自らが出演する『Mr.サンデー』（フジテレビ系）経由でチケットを確保したと明かしていました。特別なルートを使ったわけではないと話していましたが、『それが特別なルートでは』と、ツッコミが殺到する事態となりました」（前出・芸能担当記者）

さらに、“ぜいたく税”そのものにもツッコミが。

《贅沢税?大昔、物品税があったろう? それ廃止して消費税が出来たのに》

《消費税を導入するときに物品税をなくしたんだろうが》

「1989年の消費税導入時に廃止された物品税は、“ぜいたく税”と呼ばれていました。貴金属やゴルフクラブ、冷蔵庫や自動車など、高級品や嗜好品にだけ課税されていたのですが、これを消費税に移行して『あらゆるものに広く薄く課税する』形に変えたのです。

こうした経緯を踏まえれば、『消費税を存続させたまま物品税を復活させるのか』という疑問が出るのは当然です」（前出・経済担当記者）

『ミヤネ屋』の番組終幕が近づくなか、浮き彫りになったのは、宮根の庶民感覚と現実のズレだった。