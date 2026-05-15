【モデルプレス＝2026/05/15】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが5月14日、自身のInstagramを更新。手作りののり弁当を公開した。【写真】33歳テレ朝人気アナ「海苔は二段」手作りLサイズのり弁当◆桝田沙也香アナ、手作りのり弁当公開桝田は「手作りのり弁」「特別な材料は使っていないのに、ご馳走」とつづり、手作りののり弁当を投稿。タルタルソースがかかった白身魚のフライ、2本のちくわの磯辺揚げ、卵焼き、きんぴらごぼ