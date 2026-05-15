テレ朝・桝田沙也香アナ、大量おかずの豪華な手作りLサイズのり弁当公開「ボリュームもあって最高」「満足感がすごい」
【モデルプレス＝2026/05/15】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが5月14日、自身のInstagramを更新。手作りののり弁当を公開した。
【写真】33歳テレ朝人気アナ「海苔は二段」手作りLサイズのり弁当
桝田は「手作りのり弁」「特別な材料は使っていないのに、ご馳走」とつづり、手作りののり弁当を投稿。タルタルソースがかかった白身魚のフライ、2本のちくわの磯辺揚げ、卵焼き、きんぴらごぼう、昆布の佃煮が乗った豪華なのり弁当となっている。
また「海苔の下にもロマンを隠しています。味付けおかかに、海苔は二段 “これでいい”じゃなくて“これがいい”のり弁」「※足りないのが嫌なので、お弁当箱はLサイズです」とも記している。
この投稿にファンからは「ボリュームもあって最高」「満足感がすごい」「この弁当が食べたいです」「料理上手」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳テレ朝人気アナ「海苔は二段」手作りLサイズのり弁当
◆桝田沙也香アナ、手作りのり弁当公開
桝田は「手作りのり弁」「特別な材料は使っていないのに、ご馳走」とつづり、手作りののり弁当を投稿。タルタルソースがかかった白身魚のフライ、2本のちくわの磯辺揚げ、卵焼き、きんぴらごぼう、昆布の佃煮が乗った豪華なのり弁当となっている。
◆桝田沙也香アナの弁当が話題
この投稿にファンからは「ボリュームもあって最高」「満足感がすごい」「この弁当が食べたいです」「料理上手」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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