フリーアナウンサー・森香澄が、１２日、ＡＢＥＭＡ「時計じかけのマリッジ」に出演した。「結婚したら幸せになれそうだなと思う芸能人」が話題になると、森アナは俳優・藤木直人の名を挙げた。つづけて「もちろん、見た目もスゴくお美しい。カッコいいですし、ずっと見てましたし。一回、（番組で）ご一緒したことがあって。結構、待機時間が多い番組だったんですよ。待機時間のときに芸人さんもたくさんいらしたのに、その