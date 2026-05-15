Spotifyが世界各国で展開していた「バイラルチャート」を終了したことが、ネット上で話題を集めている。過去チャートにもアクセスできない状態となっており、SNSではその背景をめぐってさまざまな声が上がっている。【動画】シュール…！サカナクション・山口一郎、“推し”加藤小夏と「夜の踊り子」ミーム再現Spotifyでは、リスナーの音楽との関わり方をより的確に反映した機能に注力する取り組みの一環として、バイラルチャ