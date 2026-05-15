Spotify「バイラルチャート」消滅が話題に 新プレイリスト「Viral Hits Japan」公開へ
Spotifyが世界各国で展開していた「バイラルチャート」を終了したことが、ネット上で話題を集めている。過去チャートにもアクセスできない状態となっており、SNSではその背景をめぐってさまざまな声が上がっている。
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Spotifyでは、リスナーの音楽との関わり方をより的確に反映した機能に注力する取り組みの一環として、バイラルチャートを終了。15日には、話題のバイラルヒット曲を収録した日本向けエディトリアルプレイリスト「Viral Hits Japan」を公開した。なお、「Viral Hits Japan」は既存プレイリスト「Weekly Buzz Tokyo」をリブランディングしたもの。今後は、トップチャートや各種エディトリアルプレイリストを通じて、話題の音楽との出会いを提供していくという。
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