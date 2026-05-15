読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が、15日に放送された。同局系で放送しているアニメ『名探偵コナン』で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが亡くなったことを伝えた。【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん番組冒頭で西山耕平アナが、山崎さんの訃報を伝えた。番組では『名探偵コナン』の映像ともに、声優・舞台俳優・ナレーターとして活躍していた山崎さんの功績を