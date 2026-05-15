読売テレビ『ミヤネ屋』、『コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さんを追悼 西山耕平アナ「今までどうもありがとうございました」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が、15日に放送された。同局系で放送しているアニメ『名探偵コナン』で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが亡くなったことを伝えた。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん
番組冒頭で西山耕平アナが、山崎さんの訃報を伝えた。番組では『名探偵コナン』の映像ともに、声優・舞台俳優・ナレーターとして活躍していた山崎さんの功績を紹介。また原作者の青山剛昌氏のコメントも取り上げた。
ナレーションで「その声は数々の作品とともに私たちの心に残り続けます」と述べ、西山アナも「快活な蘭姉ちゃん役の山崎さんの声が聞けなくなるのは本当にさびしいですけど、今までどうもありがとうございました」と深々と頭を下げて追悼した。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん
番組冒頭で西山耕平アナが、山崎さんの訃報を伝えた。番組では『名探偵コナン』の映像ともに、声優・舞台俳優・ナレーターとして活躍していた山崎さんの功績を紹介。また原作者の青山剛昌氏のコメントも取り上げた。
ナレーションで「その声は数々の作品とともに私たちの心に残り続けます」と述べ、西山アナも「快活な蘭姉ちゃん役の山崎さんの声が聞けなくなるのは本当にさびしいですけど、今までどうもありがとうございました」と深々と頭を下げて追悼した。