俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（32）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が出演するザ・プレミアム・モルツの新CMが5月18日から放送される。【映像】「ぜひ皆さんも」と盛り上がる広瀬すずらCMでは「プレミアムな無人島旅行」が描かれていることにちなみ、この夏やりたいことを聞かれた広瀬はこんな考えを明かした。広瀬「私は夏こそ、さらに（自分を）追い込んで汗をかきたいタイプ」伊藤「すごいね、ストイックだね