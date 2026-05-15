俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（32）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が出演するザ・プレミアム・モルツの新CMが5月18日から放送される。

【映像】「ぜひ皆さんも」と盛り上がる広瀬すずら

CMでは「プレミアムな無人島旅行」が描かれていることにちなみ、この夏やりたいことを聞かれた広瀬はこんな考えを明かした。

広瀬「私は夏こそ、さらに（自分を）追い込んで汗をかきたいタイプ」

伊藤「すごいね、ストイックだね」

広瀬「ジムまで1時間以上走って行って、1時間トレーニングをして、また走ったり歩いたりして帰りたい。今いろいろなスポーツ、テニスやバドミントンをやり始めて、スポーツ祭をプライベートでやりたい。ぜひ皆さんもお時間があったら…」

津田「一競技だけでの参加でもいい？」

広瀬「それでも大丈夫。絶対楽しいだろうな。そのあとにガッとみんなで飲む時間がご褒美としてあったら、すごく夢のようだなと。追い込んでいこうと」

オダギリ「何のために追い込むの？」

広瀬「こんなに汗をかけることが逆にない。だったらもう出せるだけ出していこうと」

（『ABEMA Morning』より）