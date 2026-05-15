ザ・ローリング・ストーンズ（The Rolling Stones）が、7月10日に発売される最新アルバム『Foreign Tongues』からの、アップテンポで耳に残るリード・シングル「In the Stars」のミュージック・ビデオを公開した。【動画】ザ・ローリング・ストーンズ「In the Stars」ミュージックビデオ今回のビデオは、フランソワ・ルッセレが監督を担当。彼はこれまで、ナイキ、ディーゼル、ファレル・ウィリアムズとの仕事に加え、『Hackney Di