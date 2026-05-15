◆メズム東京から、レンブラントの作品がテーマのアフタヌーンティー。アートそのもののパンナコッタも！メズム東京、オートグラフ コレクションのバー＆ラウンジ「ウィスク」にて、国立西洋美術館とのコラボによるアフタヌーン・エキシビション チャプター17 『レンブラント−光のオランダ紀行−』を開催。17世紀のオランダを代表する画家・版画家であるレンブラントの作品と生涯をたどる。作品を象徴する「光と影」を表現した、