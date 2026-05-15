森下翔太（阪神／外野手）昨季は打率.275、23本塁打をマーク。WBCの準々決勝では値千金の3ランを放った球界を代表する"S級"候補から、復活を遂げたベテラン、ポテンシャル抜群のトッププロスペクトまで、総勢37人を野球評論家・お股ニキ氏が全力分析する!!＊成績はすべて5月6日時点【写真】注目の選手たち＊＊＊【球界を代表する"S級"候補の6選手】開幕から1ヵ月半が経過したプロ野球。昨季と比べて進化やレベルアップ