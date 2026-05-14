大谷は7回1死一、二塁のピンチを背負うも…【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板し、7回無失点の好投を見せた。7回に2人の走者を背負ったが、二塁走者のウィリー・アダメス内野手の痛恨ミスに救われた。ジャイアンツの地元放送局も思わず頭を抱えた。6回をゼロに抑えた大谷は7回のマウンドにも上がっ