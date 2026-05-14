大谷は7回1死一、二塁のピンチを背負うも…

【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板し、7回無失点の好投を見せた。7回に2人の走者を背負ったが、二塁走者のウィリー・アダメス内野手の痛恨ミスに救われた。ジャイアンツの地元放送局も思わず頭を抱えた。

6回をゼロに抑えた大谷は7回のマウンドにも上がった。しかし1死からアダメスとマット・チャップマン内野手に連打を許して一、二塁とされる。続く打者の打球はセンター後方に飛んだが、アンディ・パヘス外野手がキャッチ。すると、中継プレーで二塁まで送られ、ダブルプレーが成立した。

二塁走者のアダメスはアウトカウントを間違えたのか、タッチアップせず、三塁を回るほどの激走を見せていた。外野からの送球が二塁に返ってくると、やってしまったという表情を見せ、とぼとぼとベンチに戻った。

大エースの大谷から作った好機だったが、まさかのミスにより反撃できずに終わった。試合を中継していたジャイアンツ地元局「NBCスポーツ・ベイエリア」の実況も「センター深くへの打球、かなりの当たりです。しかし、パヘスが追いつきました！ そしてアダメスが戻れず、ダブルプレー」と伝え、直後には思わず「Oh boy（なんてことだ……）」とため息交じりで肩を落とした。

アダメスはブルワーズ時代の2024年に112打点を記録し、大谷とタイトル争いを演じた。同年オフに7年1億8200万ドル（約287億円）でジャイアンツに移籍。今季は42試合で打率.222、3本塁打、OPS.598と調子が上がっていない。（Full-Count編集部）