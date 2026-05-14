ロサンゼルス・ドジャースは5月13日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）の7号ホームランを伝えた。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 大谷翔平はこの日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席に7号ソロホームランを放った。 公式アカウントでは大谷が打った直後の様子を