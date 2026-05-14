メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の緊迫化をうけ名古屋市に本社があるカゴメが、ケチャップのパッケージのデザインを変更すると発表しました。 カゴメによりますと「カゴメトマトケチャップ」の3品目について、当面、外装パッケージの印刷部分を減らし、大部分が透明なデザインに変更するということです。 中東情勢の緊迫化に伴い、パッケージに描かれたトマトのイラストの下地に使われてい