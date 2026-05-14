新型「ハイラックス」予約開始へ！トヨタの英国法人は2026年5月13日、9代目へと全面刷新した「ハイラックス」を発表しました。同年6月1日から注文受付が開始されます。同社を代表するピックアップトラックとして世界中で愛されてきたハイラックスは、伝統的な屈強さを継承しながら、最新のスタイリングとテクノロジーを融合。【画像】超カッコいい！ これが「新型ハイラックス」です！（30枚以上）オンロード・オフロードを