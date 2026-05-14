地元放送局「観客の回復と健康を願っています」【MLB】Wソックス 6-5 ロイヤルズ（日本時間14日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が出場する本拠地・ロイヤルズ戦で、ファンのアクシデントで試合が遅延した。米スポーツ局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者によると、4回のロイヤルズの攻撃中、観客が右翼後方にあるビジターチームのブルペンに転落。試合は中断され、転落した観客は治療のために病院へ搬送されたと