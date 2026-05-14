プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが12日、オフィシャルブログを更新。夫婦で出演した生放送番組の舞台裏や家族との微笑ましい一日を公開した。 美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、 ３歳の三男・杏気（あんげ）くん