ラミレスの妻･美保、夫･ラミレス氏との生出演ヒヤヒヤ
プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが12日、オフィシャルブログを更新。夫婦で出演した生放送番組の舞台裏や家族との微笑ましい一日を公開した。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、 ３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
同日、“元アスリート夫婦”としてサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手とタレントの丸高愛実とともにフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜11時47分〜）に生出演。 「今日のお仕事」と題してブログを更新すると「今日はぽかぽか生放送ゲスト出演させていただきました」と報告し、「アレックス・ラミレス様 ラミレス美保様」と貼られた楽屋の様子や淡いピンクのトップスにストライプ柄のワイドパンツを合わせた美保さんとジャケットスタイルのラミレス氏、柿谷夫婦との記念写真を公開。
生放送については「緊張したし 直前になって とんでもないことを言おうとしてたパパにハラハラドキドキしたけど 無事終了」と夫婦ならではの舞台裏エピソードや「素敵な方ばかりで ご縁に感謝ばかりです」と生放送出演への感謝をつづった。
また、末っ子も一緒に現場へ訪れていたようで、「遊園地に来たような感覚で嬉しそうで 何よりでした」とコメント。マスコットキャラクターと対面して笑顔を見せる様子や控室で番組を見守る愛らしい姿も披露している。
さらに帰宅後には、疲れて眠ってしまったという黒のポロシャツにベージュのパンツ姿で大の字になって眠る無防備な末っ子の寝顔ショットも公開。「今日もお疲れでした」と優しくつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ポジティブで素敵」「素敵なご夫婦」「丸山さんのゲッツ最高！！！」「楽しいお昼時間をありがとうございました」などの声が寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、 ３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
生放送については「緊張したし 直前になって とんでもないことを言おうとしてたパパにハラハラドキドキしたけど 無事終了」と夫婦ならではの舞台裏エピソードや「素敵な方ばかりで ご縁に感謝ばかりです」と生放送出演への感謝をつづった。
また、末っ子も一緒に現場へ訪れていたようで、「遊園地に来たような感覚で嬉しそうで 何よりでした」とコメント。マスコットキャラクターと対面して笑顔を見せる様子や控室で番組を見守る愛らしい姿も披露している。
さらに帰宅後には、疲れて眠ってしまったという黒のポロシャツにベージュのパンツ姿で大の字になって眠る無防備な末っ子の寝顔ショットも公開。「今日もお疲れでした」と優しくつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ポジティブで素敵」「素敵なご夫婦」「丸山さんのゲッツ最高！！！」「楽しいお昼時間をありがとうございました」などの声が寄せられている。