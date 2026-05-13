5月13日までに、女優の加藤ローサがInstagramを更新。そこで披露したイメチェン姿が話題となっている。加藤は、《るん》と短く綴り、1つの動画を添えた。そこには、前髪や顔まわりの髪をくるくるにしてイメチェンした加藤が映っていた。「加藤さんは、黒いトップスを着用し、茶色い髪色が映えるシンプルな装いでした。これまで髪型はストレートのスタイルが多かったものの、今回は巻き髪に。目元にはピンクのアイシャドウが煌