5月13日までに、女優の加藤ローサがInstagramを更新。そこで披露したイメチェン姿が話題となっている。

加藤は、《るん》と短く綴り、1つの動画を添えた。そこには、前髪や顔まわりの髪をくるくるにしてイメチェンした加藤が映っていた。

「加藤さんは、黒いトップスを着用し、茶色い髪色が映えるシンプルな装いでした。これまで髪型はストレートのスタイルが多かったものの、今回は巻き髪に。目元にはピンクのアイシャドウが煌めいていて、パッチリとした瞳が際立つメイクになっていました」（芸能プロ関係者）

この投稿に対し、コメント欄にはその美貌に驚くファンの声が殺到した。

《あれ？痩せた？いい、とてもいい》

《益々キレイになっていく》

《昔と全然変わらんね、お綺麗》

すっきりしたフェイスラインも相まって、愛らしさと気品が同居する姿に、多くの称賛が集まっている。

加藤は2011年6月、サッカー元日本代表の松井大輔さんと結婚。2人の子供をもうけた。しかし2025年に離婚を公表した。

「離婚については、2025年8月に放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）にゲスト出演した際に公表。『年月を重ねて関係性が変わっていったって感じ』と、大きな出来事ではなく積み重なったものが離婚の要因だと語りました。関係性は変わらないとしながら離婚を決意した加藤さんの言葉に共感が広がりました」（前出・芸能プロ関係者）

離婚後も松井との同居を続けているという加藤。しかし、離婚したことでいい意味で力が抜けたという彼女の仕事ぶりには、称賛の声が集まっているようだ。前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「2025年10月には『推しの殺人』（日本テレビ系）に出演。さらに2026年1月には、ドラマ24『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）で主演を務めるなど、女優業が勢いづいてきています。一時期は芸能活動をセーブしていた加藤さんですが、今後はメディアで見る日が増えそうですね」

公私にわたる転機を越え、加藤に強い追い風が吹いている。