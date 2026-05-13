紱永英明が、ライブCD＆Blu-ray『HIDEAKI TOKUNAGA Concert Tour 2025 ALL REQUEST』を本日リリースした。本作は、2025年11月1日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演を全曲収録している。ファンのリクエストを募ってセットリストを構成するというコンセプトで話題を呼んでいた公演で、「レイニー ブルー」や「壊れかけのRadio」はもちろん、カバー曲から久々に披露された隠れた名曲まで、彼の40年近いキャリアの集大成とも