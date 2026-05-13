紱永英明が、ライブCD＆Blu-ray『HIDEAKI TOKUNAGA Concert Tour 2025 ALL REQUEST』を本日リリースした。

本作は、2025年11月1日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演を全曲収録している。ファンのリクエストを募ってセットリストを構成するというコンセプトで話題を呼んでいた公演で、「レイニー ブルー」や「壊れかけのRadio」はもちろん、カバー曲から久々に披露された隠れた名曲まで、彼の40年近いキャリアの集大成ともいえる歌声を堪能できるライブアルバムになっているという。なお、初回盤のBlu-rayには同公演を全曲再編集したコンサートの模様も収録している。

また公式YouTubeチャンネルでは、「夢を信じて」のライブ映像がフル公開されているので、ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/OBhq82fow7s

さらに新たな試みとして、紱永英明の公式TikTokアカウントが本日より始動した。第一弾として、ライブの躍動感を体感できる「レイニー ブルー」「負けるな」のショート映像を公開予定。往年のファンはもちろん、SNS世代に向けても紱永英明の音楽の魅力を発信していくとのことだ。

◆紱永英明 オフィシャルTikTok



なお紱永英明は、次なるステージとして全国ツアー＜Hideaki Tokunaga 40th Anniversary Concert Tour 2026 COVERS & BEST＞を開催中だ。

◾️ライブ作品『HIDEAKI TOKUNAGA Concert Tour 2025 ALL REQUEST』

2026年5月13日（水）リリース

特設サイト：https://columbia.jp/tokunagahideaki/ 初回盤 通常盤 【初回盤】2CD+1Blu-ray / 7,700円（税込）/ COZB-2314~6

【通常盤】2CD / 4,400円（税込）/COCB-54400~1

【配信】ダウンロード / ハイレゾ(96kHz/24bit) / サブスク ▼収録内容（CD完全盤）

DISC 1

1.翼の勇気

2.僕のそばに

3.Positions of life

4.レイニー ブルー

5.いかないで

6.最後の言い訳

7.駅

8.やさしさで溢れるように

9.誰より好きなのに

10.永遠の果てに DISC 2

1.愛をください

2.あなたのために

3.セレブレイション

4.負けるな

5.ハナミズキ

6.桃色吐息

7.愛の讃歌

8.夢を信じて

9.心の中はバラード

10.壊れかけのRadio

※2025年11月1日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演 収録 ＜初回盤特典映像＞（Blu-ray）

1.翼の勇気

2.僕のそばに

3.Positions of life

4.レイニー ブルー

5.いかないで

6.最後の言い訳

7.駅

8.やさしさで溢れるように

9.誰より好きなのに

10.永遠の果てに

11.愛をください

12.あなたのために

13.セレブレイション

14.負けるな

15.ハナミズキ

16.桃色吐息

17.愛の讃歌

18.夢を信じて

（encore）

19.心の中はバラード

20.壊れかけのRadio

◾️＜Hideaki Tokunaga 40th Anniversary Concert Tour 2026 COVERS & BEST＞

詳細：https://www.tokunagaandtonys.com/contents/1032539 ▼ツアー前半

4月11日(土) J:COMホール八王子 開場15:00 開演16:00

4月25日(土) 大宮ソニックシティ 大ホール 開場15:15 開演16:00

4月26日(日) 栃木県総合文化センター メインホール 開場15:15 開演16:00

5月1日(金) フェスティバルホール 開場15:00 開演16:00

5月2日(土) フェスティバルホール 開場14:00 開演15:00

5月9日(土) 長良川国際会議場 メインホール 開場15:15 開演16:00

5月10日(日) 静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール 開場15:15 開演16:00

5月16日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:15 開演16:00

5月17日(日) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場14:15 開演15:00

6月5日(金) けんしん郡山文化センター 大ホール(郡山市民文化センター) 開場15:45 開演16:30

6月7日(日) 新潟県民会館 開場15:15 開演16:00

6月13日(土) 福岡サンパレス 開場15:15 開演16:00

6月14日(日) 福岡サンパレス 開場14:15 開演15:00

6月27日(土) ロームシアター京都 メインホール 開場15:45 開演16:30

6月28日(日) ロームシアター京都 メインホール 開場14:15 開演15:00

7月4日(土) 本多の森 北電ホール 開場15:15 開演16:00

7月11日(土) 仙台サンプラザホール 開場15:15 開演16:00

7月12日(日) 仙台サンプラザホール 開場14:15 開演15:00

7月19日(日) 愛知県芸術劇場 大ホール 開場15:45 開演16:30

7月20日 (月・祝) 愛知県芸術劇場 大ホール 開場14:15 開演15:00 ▼ツアー後半

9月5日(土) 市川市文化会館 大ホール 開場15:15 開演16:00

9月12日(土) 札幌文化芸術劇場 hitaru 開場15:00 開演16:00

9月22日(火・祝) 神戸国際会館 こくさいホール 開場15:15 開演16:00

9月23日(水・祝) 神戸国際会館 こくさいホール 開場14:15 開演15:00

10月2日(金) フェスティバルホール 開場15:00 開演16:00

10月3日(土) フェスティバルホール 開場14:00 開演15:00

10月11日(日) 四日市市文化会館 第１ホール 開場15:15 開演16:00

10月12日(月・祝) アイプラザ豊橋 開場15:15 開演16:00

10月17日(土) 倉敷市民会館 開場15:15 開演16:00

10月31日(土) レクザムホール 大ホール 開場15:15 開演16:00

11月8日(日) 奥州市文化会館(Zホール) 大ホール 開場15:15 開演16:00

11月14日(土) 東京国際フォーラム ホールA 開場16:00 開演17:00

11月21日(土) 帯広市民文化ホール 大ホール 開場15:15 開演16:00

11月28日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場15:15 開演16:00

12月5日(土) 福井フェニックス・プラザ エルピス 大ホール 開場15:15 開演16:00

12月12日(土) あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場15:15 開演16:00

12月13日(日) あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場14:15 開演15:00 (最終公演) ▼チケット料金（税込）

SSシート：￥12,500（ファンクラブ会員のみ購入可能、同行者は非会員可）

指定席：￥11,000

※1公演につき4枚まで ▼注意事項

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※演出および会場警備の都合上、未就学児童のご入場はお断りさせていただきます。

※やむを得ない状況により、公演中止となる場合がございます。

その際は手数料を差し引いた金額を返金させていただきますので、何卒ご了承ください。