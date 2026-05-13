あきた芸術劇場「ミルハス」は、オープンから間もなく丸4年を迎えます。1階のカフェが新しくなり、13日オープンを迎えました。県産食材を使ったメニューも提供していて、県外からの観光客にも利用してもらいたい考えです。2022年に開館した、あきた芸術劇場ミルハス。コンサートなども頻繁に開催されるようになり、舞台やお笑いの公演から国際会議まで、様々なジャンルの利用者が訪れています。そのミルハ