秋田ノーザンハピネッツは、ミック・ダウナーヘッドコーチと来シーズンの契約に合意したと発表しました。この秋に始まる新たなリーグでもダウナーヘッドコーチがチームの指揮をとります。ミック・ダウナーヘッドコーチは、秋田ノーザンハピネッツの成績不振に伴う前田顕蔵前ヘッドコーチの退任を受けて、去年12月の末からチームの指揮をとってきま