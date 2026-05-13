県内は、13日も晴れて気温が上がりました。6つの観測地点で日中の最高気温が25度以上の夏日となり、ことし最も高い気温を観測したところもあります。大館市では旬を迎えたアスパラガスの収穫が盛んに行われました。天候にも恵まれ、太くて甘みのあるものが多いということです。午前5時ごろの大館市です。釜谷重雄さんの畑では、いま、春どりのアスパラガスの収穫が最盛期を迎えています。連日、早朝から作業をしていて、12日朝は午