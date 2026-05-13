県内は、13日も晴れて気温が上がりました。



6つの観測地点で日中の最高気温が25度以上の夏日となり、ことし最も高い気温を観測したところもあります。



大館市では旬を迎えたアスパラガスの収穫が盛んに行われました。



天候にも恵まれ、太くて甘みのあるものが多いということです。



午前5時ごろの大館市です。



釜谷重雄さんの畑では、いま、春どりのアスパラガスの収穫が最盛期を迎えています。





連日、早朝から作業をしていて、12日朝は午前4時半ごろから収穫を始めました。釜谷重雄さん「大物だね。2L以上だね」記者「すごいいいのがとれましたね」釜谷さん「ねえ。豚バラまいて食べるとすんごいおいしいすよ。」記者「豚バラがいい感じなんですか」釜谷さん「いいっすよー」県内有数のアスパラガスの産地である大館市。今年は、晴れて気温の高い日が多かったことから、例年より1週間ほど早く収穫の最盛期を迎えました。釜谷重雄さん「はさみの入る音が違うもんね、へっへっ」記者「あ！音が違いますか？」釜谷さん「違うね」記者「どんな感じに違います？」釜谷さん「『太い』って感じ。へへへ」天候に恵まれ、太くて甘みのあるものが多いという今年のアスパラガス。釜谷さんの畑でも、ここ2～3年で一番の出来に仕上がっているということです。釜谷重雄さん「丹精込めて育ててますので、非常にいい品質のアスパラが出てるのでうれしいです」「去年からずーっと年中通して手入れしてますので、愛情込めて手入れしてますので、おいしいアスパラを甘くておいしいアスパラを食べていただければ幸いです」釜谷さんの畑では、あと10日ほど収穫が続く見込みで、自慢のアスパラガスは首都圏を中心に県内にも出荷されます。※5月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします