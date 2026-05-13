株式会社 U-NEXTは13日（水）、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026の男女日本戦全試合を、動画配信サービス「U-NEXT」で生配信することを発表した。 6月3日（水）に開幕するVNL2026。U-NEXTでは、4日（木）にカナダで行われる女子日本代表vs女子フランス代表の試合を皮切りに、男女日本戦全試合を日本語実況・解説付きで生配信する。 さらに、日本ラウンドでは主力選手のプレ