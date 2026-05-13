日本語実況・解説付き！ VNLの男女日本戦全試合がU-NEXTで生配信決定
株式会社 U-NEXTは13日（水）、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026の男女日本戦全試合を、動画配信サービス「U-NEXT」で生配信することを発表した。
6月3日（水）に開幕するVNL2026。U-NEXTでは、4日（木）にカナダで行われる女子日本代表vs女子フランス代表の試合を皮切りに、男女日本戦全試合を日本語実況・解説付きで生配信する。
さらに、日本ラウンドでは主力選手のプレーを追いかける「注目選手徹底マークチャンネル」も配信。日本ラウンドは大阪府のAsue アリーナ大阪を会場に、女子が7月8日（水）～12日（日）、男子が7月15日（水）～19日（日）にかけて行われる。
2024年大会は男女ともに銀メダルを獲得した日本代表だが、前回の2025年大会では女子が4位、男子が6位でメダルを逃した。今大会は男女とも2年ぶりのメダル獲得に挑む。
・バレーボールネーションズリーグ2026 男女日本戦スケジュール
▼女子
■カナダラウンド
6月4日（木）日本代表vsフランス代表
6月6日（土）日本代表vsウクライナ代表
6月7日（日）日本代表vsドイツ代表
6月8日（月）日本代表vsカナダ代表
■フィリピンラウンド
6月17日（水）日本代表vsセルビア代表
6月19日（金）日本代表vsチェコ代表
6月20日（土）日本代表vsドミニカ共和国代表
6月21日（日）日本代表vsイタリア代表
■日本ラウンド
7月8日（水）日本代表vsブラジル代表
7月9日（木）日本代表vsタイ代表
7月11日（土）日本代表vsトルコ代表
7月12日（日）日本代表vsポーランド代表
▼男子
■中国ラウンド
6月10日（水）日本代表vsウクライナ代表
6月12日（金）日本代表vsポーランド代表
6月13日（土）日本代表vs中国代表
6月14日（日）日本代表vsスロベニア代表
■フランスラウンド
6月24日（水）日本代表vsセルビア代表
6月27日（土）日本代表vsイラン代表
6月28日（日）日本代表vsアメリカ代表
6月29日（月）日本代表vsフランス代表
■日本ラウンド
7月15日（水）日本代表vsイタリア代表
7月16日（木）日本代表vsカナダ代表
7月17日（金）日本代表vsベルギー代表
7月19日（日）日本代表vsアルゼンチン代表