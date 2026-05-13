株式会社 U-NEXTは13日（水）、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026の男女日本戦全試合を、動画配信サービス「U-NEXT」で生配信することを発表した。

6月3日（水）に開幕するVNL2026。U-NEXTでは、4日（木）にカナダで行われる女子日本代表vs女子フランス代表の試合を皮切りに、男女日本戦全試合を日本語実況・解説付きで生配信する。

さらに、日本ラウンドでは主力選手のプレーを追いかける「注目選手徹底マークチャンネル」も配信。日本ラウンドは大阪府のAsue アリーナ大阪を会場に、女子が7月8日（水）～12日（日）、男子が7月15日（水）～19日（日）にかけて行われる。

2024年大会は男女ともに銀メダルを獲得した日本代表だが、前回の2025年大会では女子が4位、男子が6位でメダルを逃した。今大会は男女とも2年ぶりのメダル獲得に挑む。

・バレーボールネーションズリーグ2026 男女日本戦スケジュール



▼女子

■カナダラウンド

6月4日（木）日本代表vsフランス代表

6月6日（土）日本代表vsウクライナ代表

6月7日（日）日本代表vsドイツ代表

6月8日（月）日本代表vsカナダ代表



■フィリピンラウンド

6月17日（水）日本代表vsセルビア代表

6月19日（金）日本代表vsチェコ代表

6月20日（土）日本代表vsドミニカ共和国代表

6月21日（日）日本代表vsイタリア代表



■日本ラウンド

7月8日（水）日本代表vsブラジル代表

7月9日（木）日本代表vsタイ代表

7月11日（土）日本代表vsトルコ代表

7月12日（日）日本代表vsポーランド代表



▼男子

■中国ラウンド

6月10日（水）日本代表vsウクライナ代表

6月12日（金）日本代表vsポーランド代表

6月13日（土）日本代表vs中国代表

6月14日（日）日本代表vsスロベニア代表



■フランスラウンド

6月24日（水）日本代表vsセルビア代表

6月27日（土）日本代表vsイラン代表

6月28日（日）日本代表vsアメリカ代表

6月29日（月）日本代表vsフランス代表



■日本ラウンド

7月15日（水）日本代表vsイタリア代表

7月16日（木）日本代表vsカナダ代表

7月17日（金）日本代表vsベルギー代表

7月19日（日）日本代表vsアルゼンチン代表