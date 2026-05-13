ハワイの空気を感じながら、アートと出合う隠れ家カフェ駒沢オリンピック公園から徒歩約7分。住宅街のなかに突如あらわれる開放的な空間が「DA'KINE COFFEE BEAN」です。アートスクールに隣接したハワイアンカフェで、アートギャラリーとしての機能も持っています。木の温もりを感じる店内には、アメリカのスクールチェアを思わせるカラフルなイスや、ゆったりと座れる大きなソファーなど、こだわりのインテリアが並び、どこか海外